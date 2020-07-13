Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SETA Vakfı Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın sorularını cevapladı. Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması sonrası gelen içeriden ve dışarıdan çatlak sesler için net konuştu "Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi. Nihai karar merciinin Türk milleti olduğunu ifade eden Erdoğan şunları söyledi:



ASLİ HÜVİYETİNE KAVUŞMALIYDI

Burası, Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olarak camiye dönüştürdüğü bir mekândır. Bu yüzden toplum hafızamızdaki yeri vazgeçilmezdir. 1934’te Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi, milletimizin içini acıtan bir karardı. Ayasofya’nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerekiyordu. Danıştay, yapılan başvuru sonucu nihai kararı verdi. Danıştay’ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içeriden ve yurt dışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya’nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk milletidir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer.



CEVAPSIZ SORULAR VAR

Yaklaşan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümüne de değinen Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan şöyle konuştu: CHP Genel Başkanı tankların üstüne çıkmak yerine darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçmayı tercih etti. Sığındığı Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde, milletin mücadelesini kahve içerek tele-vizyondan takip etti. Tabii ortada çok ciddi bir muamma var. 4 yıl geçmesine rağmen açıklığa kavuşturulmamış sorular var. CHP Genel Başkanı 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır.



GERİLİM İSTEMİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açık ve net söylüyorum; biz tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz'de gerilim istemiyoruz. Bilakis iş birliğini ve adil bir paylaşımı esas alan her türlü teklife kapımız açıktır" dedi.



AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNAN BAKAN ERSOY:

Düzenlemeler için uzman ekip kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Ayasofya Camii'nde 1 saati aşkın süren incelemelerin ardından Ersoy ve Erbaş, açıklamalarda bulundu. İçerideki düzenlemelerle ilgili uzman ekip oluşturulduğunu aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Restoratörlerden, mimarlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı ekibinden ve tarihçilerden oluşan ekiple durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olan düzenlemelerden. UNESCO’dan da temsilci vardı. İnşallah 24 Temmuz’a cuma namazına hazır hâle getireceğiz” diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise yaptığı açıklamada “İmamlar ve müezzinler konusunda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak ezanıyla milletimizin kalplerinin yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamalarını gerçekleştireceğiz. 5 vakit namaza açılacak 24 Temmuz itibariyle. 2 imam, 4 müezzin olarak planlıyoruz. Öncelikle hoca olacaklar imamlarımız. Hem kıraat itibarıyla hem hitabet hem de ilmi birikimleri itibarıyla milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacaklar. Müezzinlerimiz de ezanı en güzel şekilde okuyacak müezzinlerimizden olacak" ifadelerini kullandı.