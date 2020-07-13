Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin konuşmuştu. Papa Francis, “Uluslararası Deniz Günü” vesilesiyle gerçekleştirdiği konuşmasında "Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul'a. Ayasofya'yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum" ifadelerini kullanması, 1236 yılında camiden kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii’ni akıllara getirdi. Günümüzde Cordoba Katedrali olarak kullanılan Kurtuba Ulu Camii, İspanya'nın Cordoba şehrinde bulunuyor. I. Abdurrahman tarafından 786 yılında yapımına başlanan cami, 1236'da kentin Kastilya Krallığı’nın kontrolüne geçmesinin ardından kiliseye dönüştürüldü. Minareleri yıkılarak çan kulesi yapılan caminin orta bölümüne de 1500 lü yıllarda bir katedral eklendi. Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı.