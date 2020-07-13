Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Antalya Kumluca'da saat 18.13'te 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ilimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem | Son depremler
13.07.2020 - 19:49 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 19:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD'da yer alan bilgiye göre Antalya'da saat 18:13'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kumluca, Finike ve ve Demre ilçelerinde hissedildi.
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