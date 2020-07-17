Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altay, yasalaşan kanun teklifinin büyük bölümünü anayasaya aykırılık, eylemli iç tüzük ihlali gerekçeleriyle yürürlüğün durdurulması bakımından ve esastan yüksek yargıya taşıdıklarını ifade etti. Teklifin Anayasa Mahkemesinde uygun görülmesi hâlinde adliyeye siyaset, mahkemeye fitne, duruşma salonuna da nifak gireceğini, toplumun kutuplaşacağını ileri süren Altay "Anayasa Mahkemesinin başvurumuzu kabul edeceğinden yüzde 100 eminim” diye konuştu.