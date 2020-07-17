Altay, yasalaşan kanun teklifinin büyük bölümünü anayasaya aykırılık, eylemli iç tüzük ihlali gerekçeleriyle yürürlüğün durdurulması bakımından ve esastan yüksek yargıya taşıdıklarını ifade etti. Teklifin Anayasa Mahkemesinde uygun görülmesi hâlinde adliyeye siyaset, mahkemeye fitne, duruşma salonuna da nifak gireceğini, toplumun kutuplaşacağını ileri süren Altay "Anayasa Mahkemesinin başvurumuzu kabul edeceğinden yüzde 100 eminim” diye konuştu.
Baro düzenlemesi AYM'ye taşındı
17.07.2020 - 05:38 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 05:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.
Etiketler : baro düzenlemesi,çoklu baro,
718610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718610.aspx
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