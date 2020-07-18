Caminin girişinde müzeye ilişkin tabelaların kaldırılmasının ardından, girişteki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları da çıkarıldı.
Cuma namazı öncesinde Ayasofya Camii'ne yerli ve yabancı ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu Ayasofya'nın önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Güvenlik güçleri, Ayasofya ibadete açılmadığı için cuma namazını kılmak isteyenleri Sultanahmet Camii'ne yönlendirdi.
Müze gişesi kaldırıldı
18.07.2020 - 04:36 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camii'nde, 24 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış için hazırlıklar sürüyor.
Caminin girişinde müzeye ilişkin tabelaların kaldırılmasının ardından, girişteki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları da çıkarıldı.
Etiketler : müze,ayasofya müze,
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