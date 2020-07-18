Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacak.

Saat 17.30'daki törende, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak.

Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

TOGG Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor

Türkiye’nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

"İlk çıkacak araçta yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk yerli otomobili banttan indirmeyi, 2 yıl sonra da yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. İlk çıkacak araçta yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimizle birlikte çalışacağız. Hedefimiz, 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. 2 sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa, otomotiv yan sanayisinde bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Artık Bursalı TOGG var. Bursa'nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz."