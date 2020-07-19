Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Haber Muhabiri Kemal Gümüş, örgütün itirafçı oyununu şöyle ifade ediyor: FETÖ hiyerarşisi içerisinde diğer şüphelilerin üstü olduğunu itiraf eden sivil yönetici Mehmet Erhan Keşküş 30 gün boyunca nezarethanede diğer şüphelilerle görüştürüldü. Polis, insanı hayretler içerisinde bırakacak yöntemlerle örgütsel faaliyetlere devam ettiğini belirledi. İtiraflar da aslından senaryonun bir parçasıydı. Fark edilmeyeceğini sanan Keşküş, Emniyet nezarethanesinde sözde sivil yöneticilere örgütsel talimat verdi. Talimatları yemek kâğıdına yazıp tuvalet lavabosunun altına koydu. Bu notların okunduğundan da kâğıda bırakılan bir izle emin oluyordu. Erhan Keşküş’ün notu: Murat, verdiğin isimleri öğrenci ve öğretmenleri buraya yaz. Açığa düşmeyelim.



KARŞI GELENE TEHDİT

Keşküş’ün istediği yönde ifade vermeyenlere bıraktığı notta şu ifadeler vardı: Namık, ne yapmaya çalışıyorsun? Murat’a yazdığım iki kâğıdı da yırtıp atmışsın. Derdin nedir? Üzerine ‘Sakın yırtma, Murat’a yazdım’ dememe rağmen. Keşküş, yazdığı notlarda ankesör soruşturmalarının örgütün belini kırdığını itiraf ederek bu sebeple deşifre olmamış örgüt üyelerinin ismini asla vermemelerini istiyor ve şöyle devam ediyor: Murat kontörlü operasyonundan sonra genel yapı tablo ortaya çıktı. İnkâr hiçbir şeye yaramaz bu saatten sonra.

İtirafçı olduktan sonra devlete ihanete devam eden Keşküş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve hâlen cezaevinde.