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72 ilde zehir tacirlerine büyük darbe! 1 milyon 296 bin adet...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

72 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1.933 şüpheli yakalandı, 927 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Sürdürülen operasyonlar kapsamında zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftadır 72 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 1.933 şüphelinin yakalandığını, 927 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

6 BİNİ AŞKIN PERSONEL KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Manisa, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Denizli, Sakarya, Aksaray, Trabzon, Kütahya, Hatay, Eskişehir, Van, Kırklareli, Aydın, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Giresun, Uşak, Bartın, Çanakkale, Nevşehir, Zonguldak, Amasya, Edirne, Elazığ, Niğde, Ordu, Yalova, Batman, Karaman, Kırıkkale, Bolu, Kilis, Çorum, Iğdır, Isparta, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Karabük, Sinop, Tokat, Kars, Kırşehir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Muş, Rize, Yozgat, Artvin ve Erzincan olmak üzere 72 ilde son iki haftadır uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlara 3 bin 720 ekip, 6 bin 130 personel, 21 hava aracı ve 62 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar sonucu 927 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca bin 933 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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