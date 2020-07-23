Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camii'nde yarın için hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor.

10 gündür devam eden çalışmalar kapsamında Ayasofya Meydanı'nda Hürrem Sultan Hamamının bulunduğu kısma, töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform kuruldu.

Çok sayıda güvenlik görevlisi de bariyerlerle kapatılan meydanda güvenlik tedbiri aldı. Caminin giriş kapılarına direkler dikilerek Türk bayrakları asıldı.

Kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu 1.000 civarında kişinin yer alması bekleniyor. Bahçede ise, binlerce kişi pandemi tedbirlerine uyarak namaz kılabilecek.

PERDE İLE KAPANACAK

Ayasofya Camii'ndeki resim ve tasvirlerin kapatılmasında ise ışık kullanılmayacak. Namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.

Polis ekiplerinin güvenlik tedbirlerini arttırdığı Ayasofya ve Sultanahmet Camii çevresi polis bariyerleriyle tamamen kapatılırken, K-9 polis köpekleriyle devriye gezilerek asayiş sağlanıyor. Ayasofya Meydanı’na girmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yönelik ise üst ve çanta araması yapılıyor. Bahçe düzenlemesi devam ederken, cami içi, bahçesi ve şadırvanları baştan sona temizlendi.

Yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nin içinde sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme yapıldığını belirterek "Şu an rakam olarak bilmiyorum ama yani 700-800-1.000 kişi arası ara bölmelerle olabilir. Tabii hemen iç avlu var. İç avluda da namaz kılınabilecek sosyal mesafeye uygun şekilde..." dedi.

Erbaş "Halısı seriliyor. İçeride hem tadilat, diğer hazırlıklar devam ediyor. Arka bahçede, avluda temizlikler, bahçe düzenlemesi ve halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarımızla ilgili düzenlemeler devam ediyor. İnşallah cuma gününe her şey hazır olur." şeklinde konuştu.

Öte yandan Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararın ardından söz ve müziği Yücel Arzen’e ait “Ayasofya” isimli eser Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Erdoğan, “Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN YAS İLAN ETTİ

Türkiye’nin Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı sonrası Vatikan’dan Rusya’daki Patrik’e, Beyaz Saray’dan Kremlin’e kadar birçok noktadan sesler yükseldi. Yunanistan ise tepkileri bir adım ileriye taşıyarak bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve hükûmetine karşı yaptırıma dönüştürmek için destek toplamaya çalışıyor. Ancak yaptıkları onca diplomatik atağa rağmen bu konuda Amerika ve AB’den istediği desteği de hâlen bulamadı. Yarın ilk cumanın kılınacağı Ayasofya ile ilgili bütün girişimleri boşa çıkan Yunanistan'ın son kararı ise bayrakları yarıya indirilip matem tutmak olacak. Hükûmetin aldığı karar ile Yunanistan'daki kiliselerdeki çanlar Ayasofya için çalacak, bayraklar ise Ayasofya için yarıya indirilecek.