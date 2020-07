Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Bizans İmparatorluğundan aldığı Ayasofya Camii 10 Temmuz'da Danıştay'ın verdiği karar ile camiye dönüştürüldü. 86 yıl aradan sonra ilk defa açılan ve Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii adını alan kutsal mekânda vatandaşların yoğunluğu sabah namazına kadar devam etti. Ezandan önce grup olarak cami içine giren vatandaşların tekbir sesleri alanı inletti. Sabah namazını camide ve dışarıda kılmak isteyen vatandaşlar büyük bir kalabalık oluşturdu. Ezanın ardından coşkulu kalabalık sabah namazını kıldı. Namazın ardından dua edildi ve tekbir getirildi. Günün ilk ışıklarına kadar devam eden vatandaşların oluşturduğu saf havadan drone ile görüntülendi. İlk sabah namazına Vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Vali Ali Yerlikaya’nın cami civarında 24 saat boyunca 1 vali yardımcısı, 1 emniyet müdürü yardımcısı, 1 belediye başkanı yardımcısı ve 1 müftü yardımcısı görevlendirdiği öğrenildi. Vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Birçok vatandaş da seccadesini yanında getirdi. Öte yandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık olacak. Tarihî günün ardından Vali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Ayasofya Camii’nin açılışında sabır ve anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür paylaşımında bulundu

"24 TEMMUZ BİR MİLAT"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek" diye konuştu.

CEMAAT İÇİN HASIR SERİLDİ

Vakit namazlarında vatandaşlar rahat namaz kılsın diye Ayasofya Meydanı'na, Büyük Çamlıca Camii'nden getirilen 1.200 adet hasır serildi. Bu alan bayram sonrasına kadar açık kalacak.

HER NOKTAYI CAMİ YAPMA HAKKIMIZ VAR

Necip Fazıl Kısakürek'in talebesi şair ve yazar Ali Erdal "Ayasofya herhangi bir mabedin aslına döndürülmesi değil. Ayasofya'nın açılması inşallah bereketli şeylere vesile olacak" dedi. Büyük sevinç yaşadığını belirten emekli edebiyat öğretmeni olan Erdal şunları söyledi: Ayasofya'nın maddesi göz kamaştırıcıdır, 10 bin işçi, bin kalfa, 5 yılda, çok büyük masraflar ederek bunu inşa etmiştir. Yapı bakımından, maddesi bakımından Ayasofya muhteşem bir mabet. Her yer Müslüman için mescittir, secde edilen ve namaz kılınan yerdir. Şimdi 'cami yapamazsınız' diyorlar, Müslüman olarak her noktayı cami yapma hakkımız var bizim.

ZİYARETE VE İBADETE SALI GÜNÜ AÇILIYOR

Trabzon’da 7 yıl önce 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi’nde çalışmalar tamamlandı. Yeni yüzü ile 28 Temmuz Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı törenle Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi hem ziyarete hem de ibadete açılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya için uygun bir çözüm üreterek en az müdahale mantığıyla hat levhaları ve tablolar koyarak fresklerinin kapatılmasını sağladı. Yapı sağlığının sürekli olarak izlenmesi adına ise esere yerleştirilen ivmeölçerler yardımıyla gerçek zamanlı titreşim kayıtları alınarak oluşacak değişikliklerin izlenerek hasarların büyümeden tedbir alınması hedeflendi.