Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Metina'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
27.07.2020 - 08:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,operasyon,story_,
720940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720940.aspx
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