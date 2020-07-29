Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayasofya Camii Türkiye’ye gelen turistlerin ilk adreslerinden biri... Dünyanın dört bir yanından gelenler, tarihî yapıyı görmeden ülkelerine dönmüyor. Ayasofya'daki eserler ise aslına uygun bir şekilde muhafaza ediliyor. İngiltere’den geldiğini söyleyen Andre isimli bir turist “İnsanlık tarihindeki böyle bir yerin kamuya açılmasını görmek harika. Farklı kültürlerde de burasının açılması memnuniyetle karşılandı. Son derece hoş ve etkileyici. Mükemmel. Tarihî ziyaret ve daha fazlasını keşfetmek için İngiltere’den geldim” dedi.

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ni gezen turistlerden bir başkası “Ayrıca çok güzel bir yer, beş sene evvel de ziyaret etmiştim. Camiye dönüştürülse de içerisi, dizaynı değiştirilmedi. Bundan memnunuz” diye konuştu.