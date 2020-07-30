Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı. Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, yasanın gündeme geldiği ilk günden itibaren düzenlemeyi ‘sansür yasası’ olarak değerlendiriyor ve bu yönde açıklamalar yapıyor. Son olarak dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter'dan “Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. Sonuna kadar direneceğiz” paylaşımını yaptı.



Özkan’a cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan’dan geldi. Turan “On altı saat süren görüşmelerine hiç gelmedi. Nerede direndi acaba? Düzenleme asla bir sansür yasası değil. Aksine kişi haklarını gözeten, unutulma hakkı, Türkiye’de temsilcilik gibi önemli düzenlemeler içeren Avrupa ülkelerinde de benzerleri olan makul bir yasa” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de düzenlemele sosyal medyanın bir tür sosyal şiddet platformuna dönüşmesinin önüne geçileceğini, her türlü siber zorbalığın büyük ölçüde engelleneceğini bildirdi. Şahin “Maddeler incelendiğinde düzenlemenin kişi hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik olduğu açıkça görülecektir” diye konuştu.

Hukukçular da kanunla birlikte sosyal medya ağlarının daha güvenli hâle geleceğini belirtiyor. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Sarı, düzenlemenin yasaklama olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: Sahte hesaplarla, kişilere karşı sistematik saldırılar var. Bu saldırılara karşı yargı eliyle yaptığımız başvurularda cevap alamıyoruz. Hukuki sorumluluğun ilgili şirketlere yüklenilmiş olmasının da önemli bir yaptırım. Bu düzenleme hiçbir şekilde sosyal medya mecraların yasaklanması ve engellenmesiyle ilgili değil. Bir Alman ve İngiliz kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da hakları korumasız değildir. Düzenlemenin asıl ana ve gövdesi de budur.



AK Parti, sosyal ağlarla görüşecek

AK Parti, düzenlemenin kanunlaşmasının ardından düğmeye bastı. Parti kurmayları, önümüzdeki günlerde Türkiye’de toplamda 54 milyon kullanıcısı olan Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin ve Snapchat uygulamalarının yetkilileriyle görüşerek en kısa sürede Türkiye’de bir temsilcilik açma mecburiyetlerinin bulunduğunu hatırlatacak.



KANUN NE GETİRİYOR?

Sosyal Medya Kanunu’yla, günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı, en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Türkiye’deki kullanıcıların verileri artık yurt dışında olmayacak. Yine, sosyal medyada kullanıcısı belli olmayan ya da herhangi bir hesaptan kişilik haklarının ihlal edilmesine yönelik yapılan paylaşımlara müdahale edilebilecek. Bu paylaşımlarla ilgili erişimin engellenmesi ya da içeriğin kaldırılması kararı verilebilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, 'içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi' ile 'özel hayatın gizliliği sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesini' gerektirecek içeriklere yönelik kişiler tarafından yapılacak başvurulara en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın adının, ihlâle konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek.