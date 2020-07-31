Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ne üzücüdür ki, Türk ve İslam coğrafyaları bugün istikrarsızlık içinde bocalamaktadır. Yüz milyonlarca masum soydaşımız ve din kardeşimiz emperyalist operasyonlarla boğuşmaktadır. Bahçeli, mesajına şöyle devam etti: Esef verici bir durumdur ki Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, kinlerini pusula yapmış çevreleri, yüz hatları nefretle çizilmiş kötü niyetlileri deşifre etmekle kalmamış, bunların ipliğini pazara çıkarmıştır. Bu vesileyle Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin açılış sürecinde kararlı bir duruş, kesin ve kesintisiz bir tutum sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum.

Devlet Bahçeli, Türk milletinin asırlardır irili ufaklı pek çok dış tazyik ve baskılarla oyalandığını, hırpalandığını, bazen de hücuma uğradığını belirterek “Büyük milletlerin tarihsel yolculuğunda bu tip dönemler, her zaman vardır ve bundan sonra da kaçınılmaz bir şekilde olacaktır. Ancak daha tuhafı içimizden çıkan, bizdenmiş gibi görünüp de karşımıza geçen, toplu saldırı ve suikastlara refakat eden kimlik ve kişilik kaybıyla malul odakların affı mümkün olmayan namertlikleri ve nimet bilmezlikleridir. Ayasofya'nın müze kalmasını isteyen müzelik ve müzayedelik siyaset ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bunlar arasındadır” ifadelerini kullandı.