Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5’inci ülkesi olan Türkiye, 2002’de 163 olan diplomatik misyon sayısını bugün 247’ye çıkardı. Yine, Büyükelçilik sayısını 93’ten 143’e, başkonsolosluk sayısını 58’den 89’a, daimi temsilcilik sayısını ise 11’den 13’e yükseltti. 2005 yılında start verilen Afrika açılımı kapsamında açılan temsilcilikler ile Afrika’da 31 yeni büyükelçilik açıldı. Böylece, kıtada Türk misyon sayısı 47’ye yükselmiş oldu. Türkiye son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun ziyaret ettiği Ekvador Ginesi’nin başkenti Malabo’da büyükelçilik açtı. Önümüzdeki yıl ise İngiltere’nin önemli kentlerinden Manchester’da da konsolosluk açılacak.

Latin Amerika açılımının da temsilciliklerin artmasına önemli etkisi oldu. Latin Amerika ülkelerindeki 5 Türk büyükelçiliğinin sayısı 15’e çıkarken, bölgeye bir de başkonsolosluk açıldı. Önümüzdeki yıl, Uruguay’ın başkenti Montevideo ve Al Salvador’un başkenti San Salvador’da da büyükelçilik açılması planlanıyor.

ASYA’DA 72 TEMSİLCİLİK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz yıl ağustos ayında gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı’nda duyurduğu ‘Yeniden Asya’ açılımı ile Asya ülkelerinde de yeni temsilcilikler devreye girecek. 2002 yılında Asya’da 50 olan diplomatik misyon sayısı, son olarak Japonya’da Nagoya Başkonsolosluğunun da açılması ile 72 olmuştu.

DIŞ TİCARETE KATKI

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Afrika, Asya ve Latin Amerika açılımları çerçevesinde atılan adımlar ikili ticarete de önemli katkı sundu. Afrika ülkeleri ile gerçekleştirilen ticaret ‘Afrika Açılımı’ başladığından bu yana 6 kattan fazla arttı. Asya Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri ile gerçekleştirilen dış ticarette de 10 kata kadar artış yaşandı.