Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Koca, “Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor” ifadelerine yer verdi.