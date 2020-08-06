Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Koca, “Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor” ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca: 'Aramızda dağlar yok, mesafeyi ayarlayın'
06.08.2020 - 18:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulunarak, “Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın” dedi.
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,dağ,mesafe,
723171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723171.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER