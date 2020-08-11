Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıbektaş Belediye Meclisinin aldığı kararla Ulaş Bardakçı Mehmet Taşdemir, Hürcan Gürses ve Halil Tunç'un isimlerinin ilçedeki park ve sokaklarda yaşatılacağını belirtti. İlçede bir sokağa adı verilen Hacıbektaş doğumlu Ulaş Bardakçı, 1970 sonlarında Mahir Çayan'la birlikte THKP-C'nin kurulması çalışmalarında yer almış, ABD Ankara Büyükelçisi Robert Komer’in makam aracının yakılması, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmaları talebiyle İsrail Başkonsolosu Ephraim Elrom'u Mahir Çayan ile kaçırıp öldürmesi başta olmak üzere terör örgütünün çeşitli eylemlerine katılmıştı. Terörist Bardakçı, 1972 yılında Maltepe Cezaevinden firar ettikten sonra gizlendiği İstanbul Arnavutköy'deki evi kuşatan emniyet güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Türk edebiyatına damgasını vuran ve “Kudüs Şairi” olarak bilinen şair/yazar Nuri Pakdil'in isminin geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir kültür merkezine verilmesinin ardından bazı kesimler âdeta ortalığı ayağa kaldırarak kinlerini kusmuştu. Aynı kesimler, bir teröristin isminin caddeye verilmesini ise sevinçle karşıladı.