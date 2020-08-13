İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından  yürütülen  ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği  belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle  bugün Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.