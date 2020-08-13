İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.
İkna çalışmaları sonuç verdi, 1 terörist daha teslim oldu
13.08.2020 - 16:56 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : içişleri bakanlığı,terörist,teslim,
724706 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724706.aspx
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