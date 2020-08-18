Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı düzenlenen toplantı 2,5 saat sürdü.
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı düzenlenen toplantı 2,5 saat sürdü.
Kaynak: AA
Etiketler : AK Parti,MKYK,