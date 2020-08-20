Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu “Önümüzdeki hazirana kadar Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik'e, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz. Bu yazılım akıllı bir yazılım ve gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz edecek, hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerelerde oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor gibi bütün bunları analiz edecek ve bütün kurumların tedbir almaya, önceden bunlara yönelik yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek" dedi.



TEHLİKE ESKİ BİNALARDA

99 depreminde zarar gören binaların yüzde 40’ının 90’lı yıllarda yapılanlar olduğunu belirten Soylu, artık sağlam binalarla insanların enkaz altında kalmamaları için uğraştıklarını söyledi.

Halil Ulubey KAHRAMANMARAŞ İHA