Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te Mehmet K. tarafından dördüncü kattan aşağı atıldığı ileri sürülen 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümün ardından bir hafta geçti. Bir dizi program için şehre gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de merhumenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra olay ile ilgili konuşan Bakan Gül “Hepimizin ortak acısı, ortak taziyemiz, ortak cenazemiz. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet hepimiz için yaralayıcı ortak bir acıdır. Bir baba olarak, bir vatandaş ve eş olarak şunu söylemek isterim ki, kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Bu eylemlere karşı hepimiz topyekûn şekilde mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi yaparken siyasi aidiyetten, mevki, makamdan, mensubiyetten öte bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Asıl olan kadının onurudur, insan onurudur, insan haysiyetidir. İnsan ve kadın onuru her şeyin üstündedir. Bu süreçte kadına yönelik şiddete asla ama asla hiçbir tolerans gösterilmemelidir. Baktığımızda kadın cinayetleri, işin başında küçük diye hasıraltı edilen bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesiminin, şiddeti önleme merkezleri dâhil duyarlılığın en üst düzey olması millet olarak beklentimizdir. Hiçbir şekilde hata kabul edilemeyecek bir süreçtir” dedi. En ufak bir şiddetin önemsenmesi ve titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, konuşmasını “Yargı mensuplarının bu meselelerin üstüne giderek sonuçlandıracaklarına olan inancımız tamdır” cümlesiyle tamamladı.