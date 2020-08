Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin başarısı karşısında, Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasında olduğu gibi sessiz kalmayı yeğledi. CHP Enerji, Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, rezerv bulunmasına sevindirici derken, Türkiye’nin tüketimini karşılayacak büyüklük ve cari açığı kapatacak düzeyde olmadığını söyleyerek başarıyı hafife almaya çalıştı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener bir gün sonra "Hayırlı olsun. Türkiye'ye dair her faydalı iş, faydalı atılan adım... İşte gaz bulundu, gazın Türkiye'ye getireceği fayda gibi her konuda elbette çok memnun oluruz" dedi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu "Bir metreküp doğalgaz bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş, emek verilmiş, alın teri dökülmüş her şey kıymetlidir. Dolayısıyla bakanlığımızın çalışanlarına, teknik ekibe, bu süreç boyunca emeği bulunan herkese tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz" mesajını paylaştı. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise "Aziz milletimizle alay etmeyin" ifadeleriyle devleti yalancılıkla suçladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Tarihin en büyük doğal gaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyoruz. Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum" açıklamasını yaptı.