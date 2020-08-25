Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir." dedi.
Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir." dedi.
Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın"
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,doğu akdeniz,yunanistan,rum kesimi,