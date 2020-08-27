Normal çalışma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma gibi esnek çalışma imkânı sağlanacak. Çalışanın isteği hâlinde dönüşümlü çalışma da gerçekleştirilebilecek. Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.
Memura esnek çalışma izni
27.08.2020 - 03:21 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında kamu, kurum ve kuruluşlarında uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ilgili kararlar Resmî Gazete’de yayımlandı.
Etiketler : memur,idari izin,esnek çalışma,
727499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727499.aspx
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