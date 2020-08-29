Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Pazarlama’nın yeni mağazası dün Çatalca'da gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Aynı zamanda Türkiye Gazetesi irtibat bürosu olarak da kullanılan mağazanın açılış kurdelesini İhlas Pazarlama Avrupa Yakası Bölge Müdürü Vedat Kurucan ile satış danışmanları birlikte kesti. İlk gün büyük ilgi gören mağaza, vatandaşlardan tam not aldı. Törende konuşan Vedat Kurucan “Bu mağazamızda su arıtma cihazları, şofben, klima, halı yıkama ve çay seti gibi kendi ürettiğimiz ürünlerle birlikte piyasanın markalı ürünlerini Çatalcalı hemşehrilerimize uygun fiyata sunmaya çalışacağız. Konsept gereği İhlas Holding Kültür Yayınları kitapları da halkımızın hizmetinde... Çatalca halkımıza ve şirketimize bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. İHA