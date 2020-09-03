Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada “Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş hâlde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyeceğiz” dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da “Bu siyaset dışı, basiretsiz ve adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız” diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Rum yönetiminin Ada’da çözümsüzlüğü üreten taraf olduğunu belirterek “Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken Yunanistan, korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. GKRY, Kıbrıs Türklerinin haklarını asla gasbedemez” ifadesine yer verdi.