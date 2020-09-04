Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.02 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.