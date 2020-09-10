Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danıştay 10'uncu Dairesi, 10 Temmuz'da yayımladığı kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamıştı. Ayasofya'da 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınmıştı. Karar, toplumun geniş kitlelerince sevinçle karşılanmıştı. Bu mutluluğu hazmedemeyen CHP medyası önceki gün Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olma kararını iptal ettiği buna karşı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz yoluna başvurduğu iddialarını ortaya attılar. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı net ifadelerle iddiayı yalanladı. Kıratlı “Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zira anılan Dairece, 02.07.2020 tarihinde verilen iptal kararının temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla karar kesinleşmiştir” diye konuştu. Benzer ifadelerle olayı yalanlayan İletişim Başkanlığı da “Açıklananların dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı bulunmamaktadır" dedi.