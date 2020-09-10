Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilimi AB’ye taşıyarak Ankara'yı zor durumda bırakmayı hedefleyen Atina, 24-25 Eylül'de toplanacak AB liderler zirvesine kilitlendi. Yunanistan, Fransa ile birlikte zirvede Türkiye aleyhine yaptırım kararı çıkartılmasını amaçlıyor. Ancak, AB ülkelerinin Türkiye’ye yaptırım konusunda birlik olmadığı ve Atina bu beklentisinin boşa çıkacağı belirtiliyor.

SICAK BAKMIYORLAR

Çok sayıda AB ülkesinin Türkiye’ye yönelik yaptırıma sıcak bakmadığını belirten diplomatik kaynaklar, Fransa’nın bu ülkelere baskı kurmasıyla yaptırım kararı çıksa bile bunu Türkiye’nin etkilemeyeceği, sadece sembolik bir nitelik taşıyacağına işaret ediliyor. Kaynaklar, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinin yanı sıra bazı Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yaptırım kararını desteklemediğine dikkat çekiyor. AB Dönem Başkanı Almanya'nın ise Brexit, Çin ile ilişkiler, Rusya ve Belarus ile gerilim ve ayrıca salgının oluşturduğu ekonomik sorunların çözülmesi gibi ağır bir gündemde Türkiye ile bir bunalım yaşamak istemediği ifade ediliyor.

YAPTIRIMLAR SONUÇSUZ KALMIŞTI

AB, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerinden dolayı sınırlı etkisi olan bir yaptırım dizisini uygulamış ama olumlu bir sonuç elde edememişti. Yeni bir yaptırım kararının alınmasının Ankara-Brüksel ilişkilerini son derece olumsuz etkileyeceği; özellikle mülteciler, ticari ilişkiler ve güvenlik gibi diğer alanlardaki iş birliğine de zarar verebileceği değerlendiriliyor.

NATO UZLAŞMA İÇİN DEVREDE

Öte yandan, Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürmek için Türkiye-Yunanistan askerî heyetlerinin bugün NATO karargâhında bir araya gelmesi bekleniyor. NATO Askerî Komite Başkanlığında Brüksel’de gerçekleştirilecek toplantıda 'Ayrıştırma Usulleri' görüşülecek. Daha önce 8 Eylül’de yapılması planlanan toplantı bugüne ertelenmişti.

ŞER GÜÇLER TOPLANIYOR

MED7 olarak bilinen Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bugün Fransa'nın Korsika adasında bir araya gelecek. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada söz konusu toplantıdaki ana gündem maddesinin "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde uzlaşının geliştirilmesi olabileceği" bildirildi. Açıklamada "Forumdaki görüşmeler Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler bağlamında Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilişkiler konusunda 24-25 Eylül tarihlerinde alacağı kararların belirlenmesi hususuna da yardımcı olacaktır" denildi.