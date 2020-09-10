MSB:"Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır."
MSB: NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı
10.09.2020 - 19:22 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını bildirdi.
Etiketler : nato,msb,
730912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730912.aspx
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