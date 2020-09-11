Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi. Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bizi yiyemezsiniz' paylaşımı
11.09.2020 - 01:12 | Son Güncelleme: 11.09.2020 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." paylaşımında bulundu.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,erdoğan twitter,
730970 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730970.aspx
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