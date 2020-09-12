Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye köyünde araçlarıyla suya kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün’ü bulmak için Çal ve Batlama derelerinde çalışma yapılırken ekipler, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan iş makinesi operatörü Ali Akbulut’u Harşit Çayı yatağında, Umut Cantürk’ü de Yağlıdere Deresi’nde arıyor. Kayıp kişiler, kayboldukları derelerin denize döküldüğü bölgelerde de aranıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, botlarla deniz yüzeyini tarıyor, dalgıç polisler de su altında arama yapıyor. Selde suya kapılarak kaybolan, beşi Jandarma personeli 11 kişinin cenazesine ulaşılmıştı.