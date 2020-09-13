Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatürreye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki oyuncu Halil Kumova’nın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kumova’nın cenazesi ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken setteki diğer çalışan ve oyunculara da test yapıldı. Dört çalışanın daha testi pozitif çıktı. Bu kişiler karantinaya alındı. Filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat’ın sonucunun ise negatif olduğu belirtildi. Midyat İstanbul’a döndü.
Film setinde Covid-19 paniği
13.09.2020 - 02:48 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi ‘Zalo’nun çekimlerine koronavirüs engel oldu.
Etiketler : Halil Kumova,
731433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731433.aspx
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