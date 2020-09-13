Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatürreye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki oyuncu Halil Kumova’nın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kumova’nın cenazesi ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken setteki diğer çalışan ve oyunculara da test yapıldı. Dört çalışanın daha testi pozitif çıktı. Bu kişiler karantinaya alındı. Filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat’ın sonucunun ise negatif olduğu belirtildi. Midyat İstanbul’a döndü.