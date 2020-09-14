Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye karşı kışkırtıcı hamlelerine devam eden Yunanistan, dün de tahrik politikasını sürdürdü. AB'ye inanıp Türkiye'yi karşısına alan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Meis'i ziyaret ettiği sırada Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Yunanistan ve Fransa'yı uyardı.

Akar, 18 adanın Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırıldığını belirterek "Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor" dedi.

FRANSA TAHRİK EDİYOR

Yunan tarafının adalara asker getirip götürmeye devam ettiğini belirten Akar şunları kaydetti:

Meis adasına sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi sürekli buralara gelinmesi tabii bizleri, Türk kamuoyunu rahatsız eder. Biz bunları provokatif kışkırtıcı olarak görüyoruz.

Son zamanlarda Yunanistan'da bir silahlanma yarışının başladığını görüyoruz. Bu, Fransa'nın tahrik ve teşviki ile oluyor. Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmamız lazım. Bizim anlayışımıza göre gerginliğin hiç kimseye yararı yok. Macron'un öncülüğünde bir provokatif bir yaklaşım var. Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bizim yaptığımız, her yıl yaptığımız tatbikat. Buradaki huzura, istikrara zarar verilmektedir.

Macron'un hamleleri şimdi açık ve seçik bir şekilde ticari maksadı olduğu kesin. Macron'un politikaları çöktü, şimdi rol kapma çabasında... Bunun verdiği asabiyetle bu hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Ancak bu yaptıkları ile bunun örtbas edilmesi mümkün değil. Yunanistan'ın Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım.

4. TOPLANTIYA HAZIRIZ

Biz hiçbir zaman haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi her zaman söyledik. Biz her zaman dördüncü toplantı için biz ev sahipliği yapmaya hazırız. Yunan komşularımız ne zaman istiyorlarsa buyursun gelsinler konuşalım ve ortada ne var ne yoksa ortaya çıksın istiyoruz. Biz haklı olduğumuz için konuşmaktan çekinmeyiz.

Oruç Reis de planlı faaliyeti nedeniyle döndü. Oruç Reis'in geri dönüşü ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu gerekli planlar çerçevesinde yapılan bir faaliyettir. Herhangi bir şekilde bizim oradaki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir.

Türkiye'nin menfaatini korumak için ne yapmak gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

YUNAN'DAN KIŞKIRTICI ZİYARET

Antalya’nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis’a asker gönderen Yunanlılardan bir kışkırtıcı hamle daha geldi. İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıl dönümü törenlerine Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da katıldı. Meis’teki Savaş Müzesini, adanın limanına demir atmış savaş gemilerini ve yakındaki Karaada (Ro) adacığını ziyaret eden Sakellaropulu, “zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını” belirterek “Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırgan söylemlerinin arttığını” iddiasında bulundu. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kışkırtıcı hamlelerine devam eden Yunanlılar, Meis adasına geçtiğimiz günlerde asker göndermişti.

SANKİ BAŞKA ADA KALMADI!

Kardak kahramanlarını ziyaretinin ardından Kaş'a geçen Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, burada Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı. Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın Meis ziyaretini değerlendiren Akar "Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi bunlara geliniyor. Bunlar tabii bizleri rahatsız eder" dedi. Akar ve TSK komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC’ye geçti.