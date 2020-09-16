Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Fetullahçı Terör Örgütü’ kitabı 6 dile çevrildi. İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça olarak basılan kitap, 6 bölümden oluşuyor. Kitabın ilk bölümünde örgütün tarihi, ikinci bölümünde ise ideolojik tanımlamaya yönelik bulgulardan hareketle örgütün dünya tasavvuru anlatılıyor. Üçüncü bölümde, FETÖ’nün teşkilatlanma modeli ve hareket tarzı, dördüncü bölümde ise örgütün 15 Temmuz darbe girişimine hazırlık faaliyetleri ve 17-25 Aralık yargı darbesi ele alınıyor. Beşinci bölümde darbe girişimi ve Türk milletinin o gece yazdığı destan, son bölümde ise 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler ve devletin FETÖ’ye karşı yürüttüğü amansız mücadele anlatılıyor.

LEGAL GÖRÜNÜMLÜ İLLEGAL BİR YAPI

Kitapta, örgütün dini istismar ederek İslam diniyle alakası olmayan yeni bir siyasi, ekonomik ve toplumsal düzen kurmayı amaçlayan yasadışı bir yapılanma olduğu aktarılıyor. FETÖ’nün Türkiye’de tehdit oluşturan diğer terör örgütlerinin aksine eylemlerini duyurmaktan ziyade gizlilik içerisinde hareket ettiği belirtilen kitapta “İlk örgütlenmesine başladığı 1960’lı yıllardan itibaren yakın döneme kadar gerçek amacını gizleyerek faaliyetlerini legal görünümlü illegal bir yapı olarak sürdür-müştür” deniliyor.

Kitapla, FETÖ’nün diğer ülkeler içinde bir tehdit unsuru olduğu, baskı, şantaj, tehdit, suikast, kumpas, casusluk, kara para aklama ve yargı gücünü çıkarı için kullanma gibi pek çok suç teşkil eden faaliyet yürüten bir örgüt olduğu anlatılıyor. Kitap, büyükelçiliklerin yanı sıra, Türkiye’ye gelen yabancı misyon şeflerine de verilecek.

BYLOCK'ÇU 12 ÖĞRETMENE GÖZALTI

FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Ankara'da FETÖ/PDY'nin Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri tespit edilen ve sekizi halen görevde olan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, dokuzu yakalandı. Zanlıların, ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri ve FETÖ'ye eleman temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

İzmir merkezli 28 ilde de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 66 kişi, İstanbul merkezli 19 ilde ise 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.