Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Unvanlar değişebilir ama ülkeye, millete hizmet yarışı bitmez. Hak bir dava yolunda verilen mücadele seçime kadar değil mezara kadar sürer."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ve Amerika demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz milletimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimizle birlikte tüm dostlarımız, kardeşlerimiz için aynı mücadeleyi vermekte kararlıyız. Bunun adı Türkiye modelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse onu yapmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her şeyden vazgezeçerse Fransa, başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu siyasete mi yönelir?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eksik bıraktığımız her yerin yalan, yanlış, fitne odakları tarafından doldurulması kaçınılmaz. Bunun için gece gündüz milletimizle olacağız"

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