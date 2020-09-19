Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gülden Kalecik Demirtaş'la 14.00 haberlerinde gündemi değerlendiren Tatar, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan'da KKTC'nin rolü ve adadaki çözümlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Akdeniz'deki rezervle önemli pozisyona geldik. Türkiye ile beraber daha da güçlüyüz. Oynanan oyun; bu zenginliklerin ortaya çıkmasıyla da bizi yalnızlaştırmak ve Türkiye'yi buralardan dışlamak üzerine. Rum-Yunan ikilisi pozisyon alıp hak ve zenginliklerin kendilerinin olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü onlar, Kıbrıs'ın tamamiyle bir Yunan adası olduğunu gösterme niyetindeler. Mavi Vatan'da hak ve çıkarlarımızı korumakta kararlıyız. Kıbrıs ve KKTC çok daha önemli bir pozisyona gelmiştir. Rumların 'siyasi eşitlik' dediği 'Crans Montana', gerçekten bizi çok tehlikeli bir sürece götürebilir. 'Egemen eşitlik' temelinde, yan yana yaşayan iki devlet, kuzeydekinin güçlenebilmesi ve Türkiye garantörlüğünde var olma mücadelesi verilmelidir. İki pozisyon arasında büyük fark var. Ne mutlu ki Türkiye bizim görüşlerimize destek olmuştur. Oyuna gelirsek, Türkiye'nin etkin-fiili garantörlüğü kaldırılır ya da sulandırılırsa gün gelir çok pişman olabiliriz. AB korumasıyla bizi uyutabilirler ki, buna gelmemeliyiz.