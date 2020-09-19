Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 383. gününe girdi.

Oğlu Ramazan için eylem yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, HDP il binası önünde evlatları için haklı bir mücadele verdiklerini söyledi.

HDP'den sadece evlatlarını istediklerini belirten Üçdağ, 6 yıldır oğlundan ayrı olduğunu dile getirdi.

"Çocuğumu söke söke onlardan alacağım. Oğlum Ramazan, sana sesleniyorum, beni gördüğün an hemen güvenlik güçlerimize teslim ol. Her zaman gözüm kapıda ve telefonda. Artık yorulduk evlatlarımızı verin." diyen Üçdağ, oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu anlattı.

Oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş ise evladının geçen yıl ramazanda en son HDP il binasında görüldüğünü kaydetti.

Bir seneyi aşkın süredir oturma eylemi yaptıklarını belirten Begdaş, şöyle konuştu:

"383 gündür buradayız ve emeğimiz boşa gitmedi. 16 evladımızı aldık. Devlet onları ailelerine teslim etti, bu da bizim için ümittir. Şırnak'ta oturma eylemi başladı ve o da bize cesaret verdi. İnşallah tüm illere dağılır. Çocuklarımızı ellerinden alacağız. Diyarbakır halkına sesleniyorum, benim evim yıkıldı sizin eviniz yıkılmasın, çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızı takip ederseniz inşallah sonu kötü olmaz. İnşallah bizler bu davamızı kazanacağız."

Çocuklarını istediklerini anlatan Begdaş, evlatlarını almadan oturma eylemini sona erdirmeyeceklerini bildirdi.

Evladının 14 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getiren Begdaş, "Bizim ciğerimiz yanıyor. Beni duyuyorsan gel oğlum. 16 arkadaşınız geldi, anne ve babalarının kucağına verdiler. Gel teslim ol. Seni kandırdılar, sen öyle bir çocuk değildin." ifadelerini kullandı.