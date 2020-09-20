Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarışmada, genç yetenekler geliştirdikleri insansız hava araçları ile geleceğin teknolojilerine hazırlandı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "İnşallah siz gençler bu bayrağı çok daha öteye, çok daha ileri seviyeye taşıyacaksınız. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp kendi alanlarınızda bu alanların kurucuları ve liderleri olacaksınız. Ülkemizin uzay ve havacılık macerasında hak ettiği yere gelmesinde çok iyi roller alacaksınız. Bu yarışmalara ilgi gösteren genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Liselerarası İHA yarışmasına başvuru yapan 291 takım arasından 79’u başarılı bulunarak lise kategorisinde yarışlara katılmaya hak kazandı. #MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2020 sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek. İHA