Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı ve eğitimcilerin gayretiyle operatör firmalarının data hediyeleriyle katkı sağladığı eğitim seferberliğine İHH de katıldı. Vakıf "Eğitimde Dayanışma Vakti' adını verdiği yeni kampanya ile, Yetim Sponsorluk Sistemi'yle destek olduğu yetim çocuklara, uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet hediye edecek. Yetimlere hediye edilecek olan tabletlerin dâhili hafızası 32 GB, ekran boyutu 10" olacak ve içerisinde 4G teknolojisi bulunacak. İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye ve dünyada toplamda 99 bin 568 yetime yardım ediyor. Yetimlerin 14 bin 900'ü Türkiye'de bulunuyor.