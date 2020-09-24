Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı, AK Parti’de düzenlenen MKYK toplantısının ardından önceki gece saat 23.00’e kadar partideydi. AK Parti’de yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. Toplantıda, Macron ile yapılan telefon görüşmesi sonrası son gelişmeler masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, Macron ve Erdoğan görüşmesinde, Çavuşoğlu’nun eylül ayında yapması planlanan ve virüs nedeniyle ertelenen Fransa ziyareti gündeme geldi. Görüşmede Macron, Çavuşoğlu’nu tekrar Fransa’ya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önümüzde süreçte bu davetin planlamasını yapacaklarını iletti. Erdoğan partideki toplantının ardından Külliye’ye geçti. Erdoğan, burada da Çavuşoğlu ile D. Akdeniz’deki son durum ve atılacak diplomatik adımları değerlendirdi. Önümüzdeki dönemde Ankara ile Fransa’nın diplomasi trafiğinin hız kazanacağı belirtildi. Öte yandan, Türkiye ile Yunanistan’ın İstanbul’da yapacakları istikşafi görüşmelerin tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

MACRON: DİYALOG KURMAYA HAZIRIZ

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uzlaşmacı tavrına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan zeytin dalı geldi. Macron "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız. Türkiye'den Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini, Libya ve Suriye'deki eylemlerini açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Biz, Avrupalılar, diyaloğa hazırız" dedi.