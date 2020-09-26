Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

6-8 Ekim 2014'te 'Kobani' bahanesiyle düzenlenen terör eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında 'azmettirici' konumundaki 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanması için dün yedi şehirde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler arasında, terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de yer alıyor. HDP Kars Belediye Başkanı Aygan Bilgen ile HDP eski milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Aka'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçilen belge ve dijital materyallere el konuldu. Aynı soruşturma kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da tutuklu bulunuyor.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Şüpheliler, 37 kişiye yönelik nitelikli adam öldürme, 29 kişiye yönelik adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 kişinin malına zarar verme, 25 kişiyi alıkoyma, 395 hırsızlık olayı, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından sorumlu tutuluyor.

O ÇAĞRILAR DA DOSYADA

Soruşturma kapsamında, HDP’li yöneticilerin 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara neden olan sokak eylemlerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla azmettirdikleri değerlendiriliyor. Bu sebeple şüphelilerin olay tarihinde, sosyal medya hesaplarından halkı sokağa çağıran paylaşımları ve açıklamaları tek tek dosyaya eklendi. Dosyaya eklenen açıklamalardan bazıları şunlar:

¥ “-Kobane’de yaşanan katliam girişimine karşı yediden yetmişe bütün halkımızı sokağa, alan tutmaya çağırıyoruz.”

¥ “Bugün, bu akşam Kürt halkının Rojova’nın, Kobane ve özgürlük kantonlarının direnişine yakın durmayanlar, yarın bizden uzak olsun…”

¥ “Kobani düşerse Ankara’da düşer. Kürtler de kendi kaderini tayin eder…”

Yine, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 22 Eylül ve 6 Ekim 2014 tarihinde Kobani olaylarıyla ilgili ‘Halkımızı topyekûn bu yüksek yoğunluklu savaşa karşı direnişe geçmeye çağırıyorum’ ve ‘Halkımız direnmek zorundadır’ çağrıları da soruşturma dosyasına girdi. Dosyaya ayrıca, örgütün elebaşlarından “Cemal” kod adlı Murat Karayılan’ın ile KCK terör örgütünün sözde eş başkanı "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran’ın PKK yandaşlarını sokağa çağıran sözleri de eklendi.

YEDİ HDP'Lİ VEKİLE FEZLEKE

Kobani olaylarının yaşandığı tarihte MYK üyesi olan aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Serpil Kemalbay hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6, 7 ve 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanları, sosyal medya hesapları ile bazı basın yayın organları üzerinden ‘halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri’ yönünde çağrı yapmıştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8 ve 9 Ekim 2014 tarihlerinde terör örgütü yandaşları barikatlar kurarak, yolları kesmişti. Ayrıca, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binaları ve araçları, vatandaşların evleri, iş yerleri ve araçlarına zarar verilmişti. Terör olayları sonucunda 37 kişi hayatını kaybederken, 435 vatandaş ve 326 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. İhtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı da bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edilmişti.

Olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlanırken şiddet eylemlerinin devlete maliyeti ise 300 milyon lirayı bulmuştu. Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkâri’de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okulda saldırılar sebebiyle hasar meydana gelmişti.