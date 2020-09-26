Akşam saatlerinde Anadolu Hisarı, Bent yolu Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangın çıktı. Çıkan yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken helikopter de havadan müdahale etti.
Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı
26.09.2020 - 16:44 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul, Kav Anadolu Hisarı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.
Etiketler : beykoz adliyesi,yangın,
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