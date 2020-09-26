Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Anadolu Hisarı, Bent yolu Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangın çıktı. Çıkan yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken helikopter de havadan müdahale etti.