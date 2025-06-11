O sabah ne oldu? Kayıp avukattan geriye sadece bir mesaj kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kamu kurumunda görev yapan Avukat Kevser Bali’den dünden bu yana haber alınamıyor. Ekipler, kayıp avukatı bulmak için arama çalışması başlattı.

Avukat Kevser Bali, dün sabah saatlerinde Marmaris’teki evinden "işyerine gidiyorum" diyerek ayrıldı. Aynı gün içerisinde bir iş arkadaşına mesaj göndererek "rahatsızlandım, gelemeyeceğim" dedi.

Saat 12.00 sularında bir yakınıyla kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Bali’den o andan itibaren bir daha haber alınamadı. Bir kamu kurumunda görev yaptığı öğrenilen Kevser Bali’nin ailesi, kendisine ulaşamayınca durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Baba Mehmet Bali, kızının hayatından endişe duyduklarını belirterek, onu gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine veya kendilerine bilgi vermesini istedi.