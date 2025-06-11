Şener Şen'den şaşırtan karar! 'Hayır bitti' sözleriyle veda etti

Türk sinemasının ünlü ismi Şener Şen, "Zengin Mutfağı" oyununu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez sahneleyerek, 61 yıllık sanat kariyerine veda etti. Şen, yeni projelerle ilgili sorulara "Hayır, bitti" cevabını verdi.

1977 yılından bu yana sahnelenen ve başrolünde usta oyuncu Şener Şen’in yer aldığı “Zengin Mutfağı” adlı tiyatro oyunu, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez izleyiciyle buluştu.

Habertürk’ün haberine göre; 83 yaşındaki Şener Şen, oyun sonrası evine dönerken gazetecilerin sorularını cevapladı. Şen’e, ‘Sahneleri tamamen bıraktınız mı? Yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?’ sorusu yöneltildi.

Kariyerine nokta koyduğunu açıkça ifade eden ünlü isim, bu soruya yalnızca “Hayır, bitti” cevabını verdi. Bu açıklamayla birlikte Şener Şen, 61 yıllık sanat hayatına veda etti.