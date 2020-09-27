Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Koronavirüs testi pozitif olan bazı hastalar evlerinde izole ediliyor. Ancak, karantinayı ihlal edenler vaka sayılarının artmasına sebep oluyor. İçişleri Bakanlığı bu ihlalleri engellemek için 81 il valiliğine genelge gönderip karantina şartlarına uymayanların yurt veya pansiyonlara götürülmesini istedi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada dün itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2.157 kişinin izolasyon altında tutulduğu da ifade edildi. Genelge sonrası ülke genelinde yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden ve evinden ayrılan 689 kişi yurt ve pansiyonlarda karantinaya alındı. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, en çok karantina kaçağı Diyarbakır’da oldu. 75 kişi zorunlu olarak yurda yerleştirildi. Yine, Van’da 59, İstanbul’da 57 ve Kırklareli’de ise 41 kişi karantina kuralına uymadı. Ayrıca, Erzurum'da 21, Balıkesir ile Elâzığ’da 20, Gaziantep'te 18, Ankara'da 12 kişi karantina kuralını hiçe saydı. İzmir, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Muğla, Ardahan, Giresun ve Tokat dâhil 17 ilde karantina kuralını ihlal eden olmadı. Geçici ve mevsimlik işlerde çalıştığı için ya da farklı sebeplerden dolayı izolasyon sürecini geçirecek yeri olmayan kişiler ise yurt ve pansiyonlara yerleştirildi. Bu çerçevede izolasyona tabi tutulan kişi sayısınin 1.359 olduğu ifade edildi.