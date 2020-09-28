Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız. "