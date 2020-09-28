Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız. "
Sağlık Bakanı Koca: Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık
28.09.2020 - 20:52 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız. "
Etiketler : koca,
735150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735150.aspx
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