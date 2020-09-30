Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda 118 birleşimde 574 oturum gerçekleştirildi. Genel Kurul görüşmeleri tutanaklara 38 bin 821 sayfa olarak yansıdı. ihtisas komisyonları ile Meclis Araştırması Komisyonları da 887 saat çalıştı. Bu çalışmalarda 17 bin 71 sayfa tutanak tutuldu. Milletvekilleri 13 bin 600 yazılı soru önergesi verdi. Meclis Başkanı’na ayrıca; 89 yazılı soru önergesi, 1.429 Meclis Araştırması Önergesi ile 13 Genel Görüşme Önergesi verildi. Aynı dönem 403 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM’ye iletildi, bunlardan 36’sının işlemleri ise hâlen devam ediyor. Pandemi döneminde ise Genel Kurul’da 50 birleşim ve 247 oturum gerçekleştirildi, 362 saat çalışma yapıldı ve 15 bin 139 sayfa tutanak kayda geçti.