Dışişleri Bakanlığı: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir.
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
03.10.2020 - 09:23 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.NATO Genel Sekreterinin Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
736260 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736260.aspx
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