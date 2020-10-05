Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ilçede yeni bir operasyon gerçekleştirdi. 2 Ekim’de Esenyurt ve Avcılar’da yapılan operasyonda, bir valizde ve evin diğer odalarında 6 kilo 15 gram eroin, 10 kilo 80 gram uyuşturucu hap, 720 gram metamfetamin, eczanelerde kırmızı reçeteyle satışı yapılan 420 adet ilaç ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
İstanbul’da uyuşturucu operasyonları
05.10.2020 - 14:15 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt ve Avcılar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : İstanbul,
736718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736718.aspx
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