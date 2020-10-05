Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ilçede yeni bir operasyon gerçekleştirdi. 2 Ekim’de Esenyurt ve Avcılar’da yapılan operasyonda, bir valizde ve evin diğer odalarında 6 kilo 15 gram eroin, 10 kilo 80 gram uyuşturucu hap, 720 gram metamfetamin, eczanelerde kırmızı reçeteyle satışı yapılan 420 adet ilaç ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.